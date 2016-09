Erster europäischer Pilztag am 24. September

Seit über 20 Jahren berichten wir euch über alles Wissenswerte aus der faszinierenden Welt des Hanfes. Beinahe ebenso lange berichtet die pilzkundliche Fachzeitschrift Der Tintling alle zwei Monate über mykologische Themen und alles Wissenswerte aus der Welt der Pilze. Um das Jubiläumsjahr 2016, das Erscheinen der 100. Ausgabe und die Pilze an sich zu feiern, hat die Zeitschrift einen Aktionstag ins Leben gerufen: Am 24. September wird der erste Europäische Pilztag stattfinden. Dabei werden Interessierten zahlreiche Gelegenheiten geboten, an verschiedenen Aktionen und Veranstaltungen zum Thema Pilze teilzunehmen. Gemeldet sind bereits über 240 Veranstaltungen in sieben europäischen Ländern, die aktuelle Liste mit allen Events findet Ihr auf Pilztag.de.

Die Liste reicht von der ganz normalen Pilzwanderung über Veranstaltungen für Kinder, ökologische Pilz-Exkursionen, diverse Ausstellungen und Themenabende bis hin zu mehrtägigen Pilzmikroskopieseminaren und Lehrgängen für klinische Pilz-Toxikologie. In der Liste finden sich außerdem auch Speisepilzberatung für ausländische Mitbürger, Pilzberaterfortbildungen und vieles mehr. Der Aktionstag soll die Popularität und den Schutz von Pilzen fördern und wird in Zukunft an jedem vierten Samstag im September stattfinden. Wer also ein Herz für Pilze hat, sollte sich den 24. September im Kalender anstreichen und einen Blick in die Veranstaltungsliste werfen.