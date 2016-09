Rick Simpson auf dem Akasha Congress in Köln

Eine Brücke zwischen altem Wissen und neuen Ansätzen in Sachen Ernährung, Gesundheitswesen und Bewusstseinsentwicklung will der Akasha Congress BACK2HEALTH vom 14.-16. Oktober 2016 in Köln/Bergheim bauen. Das Event will Vorausdenkenden einen Raum für Präsentationen, Auseinandersetzungen und Veröffentlichung von komplementären Techniken, Mitteln und Methoden bieten. Zu den zahlreichen Rednern gehören Medizinier, Physiker, Autoren – und jemand, der auf dem Gebiet Cannabis als Medizin inzwischen auf der ganzen Welt bekannt ist: Rick Simpson. Der Kanadier wird auf dem Kongress die Herstellung und Anwendung von RSO, dem nach ihm benannten „Rick-Simpson-Oil“ erläutern. Simpson will aufzeigen, dass es dank seines Cannabisöls Heilerfolge bei verschiedenen Krankheiten, insbesondere Krebsarten gab.

Teilnehmern werden Inhalte einer Vielzahl an weiteren Themen geboten, darunter aktuelle Erkenntnisse zu Umwelteinflüssen und – giften, Feinstaub und Elektrosmog. Auch neue Heilansätze werden vorgestellt. Zudem können Besucher an verschiedenen Workshops, Live-Experimenten und Ministudien teilnehmen. Der Kongress will auch eine Plattform für mitunter noch wenig bekannte Wege zu ganzheitlicher Heilung und Gesundheit sein und zur Vernetzung und dem Austausch zwischen Fachleute und interessierten Laien beitragen.

Weitere Infos, das gesamte Programm & die Preise findet ihr auf akasha-congress.com