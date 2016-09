Kiffen in Kambodscha – Stoned im Paradies (Snippet)

Das Gras riecht etwas muffig beim Auspacken. Wie alles hier in diesen Tagen. Es ist Regenzeit in Kambodscha, und die tropische Feuchtigkeit setzt sich überall ab. Auch in dem für läppische zehn Dollar recht großen Tütchen, das ich an der Bar gekauft habe. Jetzt hänge ich in einem Liegestuhl am Strand und bereite den ersten Test vor. Das Setting schreit geradezu nach einem Joint. Vor mir rauschen die Wellen, hinter mir die Boxen der Bar mit Hippiemusik. Jefferson Airplane, Hendrix, Nirwana. Und außerdem kiffen hier alle. So ziemlich jeder an diesem Strand dreht in regelmäßigen Abständen einen Joint. Kambodscha, das Kifferparadies?

Fünfundzwanzig Kilometer vor der Küste am Strand von Koh Rong vielleicht schon, aber ganz sicher nicht überall. Bei der Beschaffung ist im ganzen Land Vorsicht geboten, vor allem gegenüber Tuk-Tuk-Fahrern. Jeder zweite bietet einem Gras an, jeder vierte ist mit der Polizei im Bunde und lässt dich nach Geschäftsabschluss auffliegen, um seine Provision zu kassieren. Vielleicht sind es nicht ganz so viele, aber riskieren würde ich es nicht. Barkeeper sind da schon vertrauenswürdiger, vor allem jene, in deren Bars man kiffen darf. Wieso sollte so jemand sich auch selbst das Geschäft kaputt machen?

Sollte es doch dazu kommen, dass man sich im Angesicht der kambodschanischen Polizei wiederfindet, sind fünfhundert Dollar Bakschisch (Bestechungsgeld) der übliche Kurs, um nicht festgenommen zu werden. Wer so viel nicht bei sich hat, wird einfach zum nächsten Geldautomaten begleitet, alles „no problem“.

Ein echtes Problem hat allerdings jeder, der nicht zahlen kann. Das Gefängnis von Phnom Penh oder jeder beliebigen anderen Stadt in Kambodscha ist mit Sicherheit ein Höllenritt, der deutsche Gefängnisse wie Streichelzoos aussehen lässt. Was also tun? Ganz einfach: Man freundet sich mit dem Tuk-Tuk-Fahrer an. Ein paar Fahrten, ein paar Gespräche, fette Trinkgelder.

Wie zum Beispiel direkt vor meinem Hotel in Siem Reap, der Touristenstadt nahe der wichtigsten Sehenswürdigkeit Kambodschas, dem archäologischen Park von Angkor. Vor einem Tuk-Tuk, das verglichen mit dem asiatischen Standard recht solide wirkt, treffe ich einen jungen Kerl mit freundlichen Augen, einem offenen Lächeln und flüssigem Englisch. Ich steige ein und wir machen uns auf den Weg. Nachdem er mich den halben Tag durch den Dschungel zu den Tempeln kutschiert hat, ich Getränke und Zigaretten spendiert und seine Familiengeschichten gehört habe, vertraue ich ihm weit genug, um zu glauben, dass er mich nicht reinlegen wird. Also frage ich ihn, ob er auch noch andere Dinge als Zigaretten raucht. Er grinst breit, ist ehrlich amüsiert über mich.



„Du willst Weed?“

Ich nicke…

