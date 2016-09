Wie Cannabis Leben rettet (Snippet)

Cannabis kann Leben retten. Dabei stehen vor allem zwei Aspekte im Vordergrund. Erstens können Cannabisprodukte bei einigen schwer kranken Menschen Medikamente mit potentiell tödlichen Nebenwirkungen ersetzen und zweitens können Cannabisprodukte nicht selten erfolgreich gute Dienste bei Erkrankungen leisten, die mit einem erhöhten Selbstmordrisiko einhergehen. Es wird davon ausgegangen, dass etwa 800.000 Todesfälle weltweit jedes Jahr auf Suizide zurückzuführen sind. Neben psychischen Erkrankungen erhöhen auch körperliche Erkrankungen wie chronische Schmerzen das Selbstmordrisiko. Eine dritte Möglichkeit ist bisher bei Menschen noch nicht in dem erforderlichen Maße erforscht, dass sich an dieser Stelle Aussagen darüber machen ließen, eine mögliche Verbesserung der Lebenserwartung bei Krebserkrankungen.

Zwangsstörungen sind mit einem zehnfach erhöhten Risiko für Selbstmord assoziiert

Im Juli 2016 veröffentlichten Wissenschaftler des renommierten Karolinska-Instituts in Stockholm (Schweden) in der Zeitschrift Molecular Psychiatry eine Untersuchung, nach der das Selbstmordrisiko bei Menschen mit Zwangsstörungen um das Zehnfache erhöht ist. Bisher sei das Selbstmordrisiko bei Menschen, die an einer Zwangsstörung leiden, wenig beachtet worden, obwohl Zwangsstörungen eine der häufigsten psychiatrischen Störungen darstellen. Etwa zwei Prozent der Gesamtbevölkerung leiden darunter, im Allgemeinen chronisch.

Um das Selbstmordrisiko bei Menschen mit Zwangsstörungen abzuschätzen und Risikofaktoren sowie schützende Faktoren im Zusammenhang mit Suizidverhalten in dieser Gruppe zu identifizieren, analysierten die schwedischen Forscher Daten aus schwedischen nationalen Patientenregistern über einen Zeitraum von 40 Jahren.

Sie identifizierten zwischen 1969 und 2013 in diesen Registern 36.788 Patienten mit Zwangsstörungen, von denen 545 durch Selbstmord gestorben waren und 4297 einen Selbstmordversuch unternommen hatten. Das Risiko für einen erfolgreichen Selbstmord war etwa zehnmal so groß und das Risiko für einen Selbstmordversuch fünfmal so groß wie in der Allgemeinbevölkerung.

Die Studie zeigt, wie belastend Zwangsstörungen für die Erkrankten sind. Oft können sie mit den zur Verfügung stehenden Behandlungsmethoden nicht ausreichend therapiert werden. Im Jahr 2008 berichteten Ärzte der Berliner Charité in einer Fachzeitschrift über zwei Fälle einer erfolgreichen Behandlung von schweren Zwangsstörungen mit THC. Eine 38-jährige Frau und ein 36-jähriger Mann, die während eines längeren stationären Aufenthaltes nicht auf konventionelle Psychopharmaka ansprachen, konnten erfolgreich mit THC behandelt werden. Nachdem die Patientin ihre Ärzte darauf aufmerksam gemacht hatte, dass das Rauchen von Cannabis ihre Symptome linderte, unternahmen diese einen Versuch mit dreimal täglich 10 mg THC zusätzlich zur Standardmedikation. Das führte innerhalb von 10 Tagen zu einer deutlichen Besserung der Symptome. Bei dem behandelten Mann, führten zweimal 10 mg THC innerhalb von zwei Wochen zu einer deutlichen Linderung der Erkrankung. Es kann heute noch nicht abgeschätzt werden, wie viele Patienten mit Zwangsstörungen von einer Therapie mit Cannabis-basierten Medikamenten profitieren und wie viele Menschenleben durch Cannabis in dieser Patientengruppe gerettet werden könnten.

